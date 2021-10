Mort de Cheikh Niasse : Les résultats de l'autopsie dévoilés

Le verdict de l’autopsie effectuée par les médecins de l’hopital Aristide Le Dantec sur le défunt Cheikh Niasse est tombé ce vendredi. L’emigré arrêté le 23 septembre 2021, pour avoir filmé un policier qui l’avait interpellé pour "défaut de carte grise et de police d’assurance" serait décédé des suites d’une "infection grave de la Covid-19 et des complications d’un diabète sévère". Pourtant, venu récemment de France, il a obtenu une une attestation de Covid négatif.



La nouvelle a été donnée à la famille du défunt en présence des médecins comme de la police scientifique. L'examen médico-légale de la dépouille a été fait hier par les médecins. Ils ont obtenu les résultats ce matin et ont conclu que "la mort de Cheikh Niasse est naturelle", renseigne Kewoulo Infos.

Pour le moment, la famille de Cheikh Niasse ne s’est pas encore prononcée sur les résultats de l'autopsie."