Mort de I. K. Goudiaby : La famille déchire le rapport d'expertise médico-légal et soutient la thèse de la mort par balle

La famille déchire le rapport d'expertise médico-légal ...

Idrissa Karamo Goudiaby serait victime ‘’ d'une mort violente par choc hémorragique suite à une plaie pénétrante du cou causée par une arme blanche contondante et tranchante comme une hache ou un sabre". Thèse fournie par le rapport d'expertise médico-légal et rejetée en bloc par la famille du défunt.





Face à la presse, oncles, frères et autres parents proches de la victime de la manifestation du 17 juin dernier ont exprimé leur désarroi, et leur déception d'avoir été informés par voie de presse de la cause de la mort de Idrissa Karamo Goudiaby, rendue publiques par l'autopsie. " Nous avons été désagréablement surpris et ahuris et à la limite écœurés quand nous avons entendu dans la revue de presse que mon frère a été tué par un objet tranchant", déclare un des amis de la famille venu porter assistance à celle-ci. Une position partagée par l'oncle du jeune Idrissa dit Karamo, Insa Goudiaby. Ce dernier qualifie la mort de son neveu " d' "assassinat", tellement écœuré par le rendu du rapport d'expertise médico-légal sur les véritables causes du décès.





Selon lui, I. K Goudiaby a été atteint mortellement par balle juste à côté de chez lui, à l'atelier du vulgarisateur sis non loin de la famille mortuaire. Il affirme que son neveu a été visé et atteint à bout portant au cou et par balle, à en croire, dit-il, les propos d'un des policiers qui s'est rendu ce matin chez eux à la famille mortuaire.