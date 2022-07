Mort de Idrissa Gougiaby : l’Ordre des médecins dans l’embarras

Le président de l’Ordre des médecins du Sénégal, Dr Boly Diop, est sans doute en ce moment dans l’embarras. Il se retrouve, sûrement malgré lui, au cœur de l’affaire de la mort de Idrissa Goudiaby, le taximan décédé à Ziguinchor le jour de la manifestation interdite de Yewwi Askan Wi, vendredi 17 juin.



D’après Les Echos, Dr Diop est appelé à désigner le médecin-légiste qui sera chargé de pratiquer une contre-expertise sur la dépouille de la victime dont les circonstances du décès consignées dans le rapport d’autopsie (tué avec un objet contondant et tranchant) sont contestées par la famille de cette dernière.



Le journal rapporte que le procureur de Ziguinchor a adressé au président de l’Ordre des médecins une lettre dans laquelle il lui demande de recommander un médecin-légiste «qui serait neutre, indépendant et jouirait des compétences requises».



Le chef du parquet a formulé cette demande après que la famille a choisi un médecin-légiste pour la contre-expertise qu’elle réclame.



La démarche du maître des poursuites intrigue Me Amadou Diallo, l’avocat de la famille du taximan. Ce dernier estime qu’en posant cet acte, au mépris de la recommandation de sa cliente, le procureur risque de faire peser «sur les résultats de la contre-expertise des doutes sérieux».



Pour contrecarrer le parquet, Me Amadou Diallo, à son tour, a saisi Dr Boly Diop. «J’ai fait une lettre adressée également au président de l’Ordre des médecins pour lui demander de nous recommander ce médecin-là que nous avons proposé, s’il remplit les critères demandés par le procureur», confie l’avocat dans Les Echos.