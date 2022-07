Mort de Idrissa Goudiaby : La famille se résout à inhumer le corps ce vendredi 29 juillet

C'est une famille meurtrie, indignée, qui a attendu pendant autant de jours pour avoir quelque chose de clair sur la mort de son fils, tué le 17 juin dernier, lors de la marche interdite de Yewwi Askan Wi. Insa Goudiaby, oncle paternel du défunt qui a amené le corps à Dakar pour une contre-expertise, dit se remettre à Dieu tout en s'indignant du nombre de jours que le corps de son défunt neveu est resté sous glace. " La procédure devait être rapide si la première autopsie a été réellement véridique. Et ce qu'on a entendu sur la première procédure ne nous convenait pas. En plus la

personne qui a fait la procédure, nous n'avons pas pu la voir, elle n'a même pas voulu nous rencontrer, raison pour laquelle nous avons pris la décision de demander une contre-expertise, et Dieu nous a donné raison ", soutient l'oncle du défunt Idrissa Goudiaby. Selon lui, " Les auteurs ou complices de cet acte, Dieu les jugera".

Lasse de cette situation, la famille a décidé hier d'envoyer des notables voir le procureur pour pouvoir inhumer leur fils convenablement et de manière digne. La famille attend d'avoir le papier d'inhumation, et être en possession du corps pour la mise sous terre de Idrissa Karamo Goudiaby ce vendredi 29 juillet à 10 heures. La famille informe qu'elle va entrer en possession du corps de Idrissa Goudiaby, et une fois le papier à leur disposition, l'inhumation va être faite vendredi prochain, renseigne Insa Goudiaby lors d'une conférence de presse organisée chez la famille du défunt.