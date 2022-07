Mort de Idrissa Karamo Goudiaby : Le procureur de Ziguinchor envisage une dernière expertise...

"Une nouvelle contre-expertise s'impose, car au regard des contradictions entre experts notamment sur l'orifice d'entrée, la nature de l'arme entre autres, un arbitrage doit nécessairement être fait, afin que tout le monde soit définitivement édifié", clame Pape Ismaela Diallo, Procureur général près le tribunal de grande instance de Ziguinchor, hier lors de son face à face avec la presse sur l'affaire de la mort de Idrissa Karamo Goudiaby. Ce jeune taximan de 41 ans a été tué lors de la marche interdite du 17 juin dernier de Yewwi Askan Wi, et depuis lors la polémique sur sa mort enfle et occupe l'actualité judiciaire à Ziguinchor.





Selon le procureur Pape Ismaela Diallo, l'enquête suit son cours normal et toute la lumière sera faite sur cette affaire de la mort de ce jeune pour trouver le ou les coupables " Notre vocation, notre sacerdoce est de consacrer toute notre énergie à la manifestation de la vérité. Il s'agit quand même d'un cas de mort d'homme, qui doit en tout état de cause être élucidé quel que soit le responsable et de quelque bord qu'il soit".

Pour cette enquête, des actes d'investigations précis sont envisagés et seront posés, affirme Pape Ismaela Diallo. Le procureur informe que l'audition des médecins urgentistes et du personnel médical ayant reçu Idrissa Goudiaby vivant à son arrivée à l'hôpital va être faite. Il insiste sur ce fait. " Je rappelle que ce dernier serait arrivé vivant à l'hôpital ".





Pape Ismaela Diallo rassure enfin l'opinion de l'ouverture d'une information judiciaire, c'est-à-dire la saisine d'un juge d'instruction une fois l'enquête bouclée ou clôturée sur cette affaire. Il précise d'ailleurs que la clôture de cette enquête ne va pas tarder.