Mort en détention du braqueur Amadel : Les résultats de l'autopsie dévoilés

Seneweb en sait un peu plus sur la mort du détenu Amadel. Les résultats de l'autopsie, selon nos informations, ont conclu à une mort due à un traumatisme crânien. Toutefois, l'enquête confiée à la police centrale de Louga devrait permettre de déterminer les circonstances de la mort de Baba Ka alias Amadel. Poursuivi pour complicité d'assassinat avec son acolyte Birame Sène, le braqueur avait été arrêté à Kaffrine puis déféré au parquet de Louga, pour meurtre et association de malfaiteurs. Il était le suspect numéro 1 du meurtre de l’agent de renseignement de la brigade de gendarmerie de Touba et du jeune Américain Mouhamed Cissé, tué en janvier 2020 à Kaolack.Nous y reviendrons.