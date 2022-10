Morte suspecte à Diourbel : Il enterre en catimini la fille de son frère

La mort douteuse de Mame Diouma Diouf risque de faire voler en éclats la famille des Diouf. En effet, cette fille de 13 ans est décédée dans des circonstances très suspectes selon des sources de Seneweb. Et pour cause, la dépouille a été inhumée durant la nuit du mardi dernier, sous la pluie par le grand-frère du père de la défunte ( oncle paternel). Mais le corps a été exhumé ce jeudi sous la supervision des policiers du commissariat central de Diourbel. Détails !





Mystère autour détour de la mort d'une adolescente de 13 ans à Gouy, une localité située dans la commune de Diourbel. Suite à son décès dans des circonstances douteuses, Mame Diouma Diouf a été inhumée par son oncle paternel, durant la nuit et sous la pluie à l'absence de ses deux parents selon des sources de Seneweb.



Ainsi le vieux E.Diouf est soupçonné dans la mort de la fille de son petit-fils. A cet effet, la famille de la mère de la défunte réclame la lumière dans cette affaire.



Informés des faits, les policiers du commissariat central de Diourbel ont ouvert une enquête. Le suspect, les deux parents de la défunte et le chef de quartier ont été entendus par les hommes du commissaire Mor Ngom.



L'oncle paternel suspecté parle de complot



E.Diouf a enterré la fille de son petit-frère sans permis d'inhumation ni un papier certifiant le constat de décès. Il a profité de l'absence du père et de la mère de la défunte pour l'embarquer au cimetière durant la nuit et sous la pluie. Selon lui, Mame Diouma Diouf est décédée à cause du paludisme. Le vieux a démenti son implication dans cette affaire.



" La famille de la mère de la victime a menacé de m'emprisonner durant 10 ans. Elle a fomenté ce complot pour mettre en exécution leur vœu" a-t-il déclaré devant les enquêteurs.



La mère de la victime dément le suspect !



Elle était partie à une cérémonie familiale où la dame a été informée, vers 19h ,du décès de sa fille . Elle a pris le chemin du retour . Mais la dame est tombée des nues lorsqu'elle a appris que la dépouille a été inhumée par son oncle paternel avant son arrivée. Mame Diouma Diouf ne souffrait pas d'une maladie selon sa mère.



Le corps sans vie exhumé en présence du suspect



La dépouille a été exhumée ce jeudi vers 12h par les sapeurs-pompiers et les agents du service d'hygiène sous la supervision du commissaire Mor Ngom en présence du suspect et du père de la défunte. Le corps a été déposé , par la suite à l'hôpital régional de Diourbel. Il sera acheminé ce vendredi à l'hôpital de Grand-Yoff pour autopsie selon des sources de Seneweb.



Aucune personne n'est arrêtée pour le moment dans le cadre de l'enquête. Mais l'oncle paternel suspecté risque d'être présenté au procureur parce qu'il a inhumé clandestinement la fille de 13 ans.



Affaire à suivre !