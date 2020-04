Morts du Covid-19 dans la diaspora : Macky offre 1,5 million à chaque famille

Le chef de l'État vient en aide à la diaspora sénégalaise frappée par le Covid-19.





Selon L'Observateur, Macky Sall a accordé une assistance financière d'1,5 million Fcfa à chaque famille endeuillée par le Coronavirus.





La somme de 500 euros, soit plus de 325 000 Fcfa, est octroyée aux malades du Covid-19 et autres compatriotes en transit bloqués en France, Italie, Espagne…





Quid des étudiants boursiers ? Le journal rapporte qu'ils recevront chacun 200 euros, soit environ 135 000 Fcfa.





Aux États-Unis, 2000 dollars US, soit 1,2 million Fcfa, sont octroyés aux familles des morts du coronavirus, 300 000 Fcfa pour les malades et les bloqués et 120 000 Fcfa pour les étudiants.





À la date d'hier, ils étaient 25 000 émigrés sénégalais à demander de l'aide à l'État du Sénégal.





En effet, près de 10 000, Sénégalais, qui se disent en chômage, se sont inscrits sur la plateforme d'inscription lancée par le ministère des Affaires étrangères.





À noter que le Président Macky Sall a dégagé une enveloppe de 12 milliards 500 millions Fcfa destinée à la diaspora sénégalaise.