[ EXCLUSIF] Motard heurté sur la Vdn : Le chauffard fugitif est le fils de la ministre Mariama Sarr

Fin du suspense dans l'affaire du chauffard qui a heurté un motard sur la Vdn avant de prendre la poudre d’escampette.

Selon des informations exclusives de Seneweb, il s'agit du fils du nouveau ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion Mariama Sarr.





C. S. Mbaye, la vingtaine, pour ne pas le citer, est actuellement retenu à la police de Dieuppeul, pour des raisons de sécurité, après avoir fauché avec sa voiture un motard sur la Vdn. Car, pris de panique, il ne s'est pas arrêté et a accéléré pour s'éclipser. Mais il sera pris en chasse par plusieurs motos.





Mais dans sa course effrénée, C. S. Mbaye aurait causé des dégâts sur d'autres véhicules. Et n'eût été l'intervention rapide des policiers du commissariat de Dieuppeul, le fils du ministre Sarr aurait été lynché dans leur domicile.