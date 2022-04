Mountaga Sy, Dg Apix, sur le risque d'inondations avec le Ter : "Il n'y a pas de quoi s'alarmer"

La satisfaction totale de ce type de transport que représente le Ter en mode d’exploitation commerciale, doit être gérée aussi pendant l’hivernage, pour assurer le niveau de service de la même manière qu’on le fait avant l’hivernage, selon Mountaga S,y Directeur général de l'Apix.





Il s'est exprimé en marge du Conseil régional de développement sur l'hivernage qui s'est tenu ce mercredi à la Chambre de commerce de Dakar.





"C’est pour cela que nous avons identifié 13 points de rejet sur le linéaire du Ter. Chaque point de rejet est concentré sur un département et pris en compte à travers les structures de l’Etat (Apix, Onas, Ageroute…). C'est pourquoi il n'y a pas de quoi s'alarmer", a expliqué le directeur général.





Dans la même dynamique, il est revenu sur les différents domaines d'intervention des structures concernées. L'Apix, dit son Dg, gère des ouvrages qui portent des ruptures par rapport au drainage des eaux pluviales qui fonctionnent sous le schéma d’un système gravitaire. Les ouvrages routiers, les ouvrages ferroviaires réalisés sur le linéaire de la région de Dakar constituent un obstacle à tout endroit. Sur la phase de la conception, des ouvrages hydrauliques qui permettent de garantir la transparence hydraulique par principe pour éviter les inondations sont créés. Les réponses structurantes de ces projets avec des ouvrages achevés nécessitent une maintenance de manière régulière et de manière soutenue pendant l’hivernage, selon toujours le directeur général de l'Apix.