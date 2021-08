Moustapha Cissé Lô: "Abc et moi, avons eu à mener des combats nobles"

Le député Moustapha Cissé Lô s'est lui aussi dit peiné par le décès, samedi soir, de Me Alioune Badara Cissé. Il a fait un témoignage poignant sur son désormais ex-compagnon de lutte. "La disparition de Me Alioune Badara Cissé est une triste nouvelle. Cela nous surprend car, on ne s'y attendait pas. Il était un plus que frère pour nous. On a eu à mener beaucoup de combats nobles pour la sauvegarde de notre République et de notre démocratie. Fervent talibé de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, ABC s'était toujours engagé pour la victoire du parti présidentiel, l'Alliance pour la République qu'il défendait bec et ongles mais, avec franchise", a-t-il témoigne.







Et d'ajouter : "Il était un membre fondateur de notre parti et travaillait sans relâche pour le triomphe de sa cause. Donc la disparition de cet homme de valeur est une grosse perte pour le parti, mais aussi, pour le Mouridisme. Signalons qu'après le rappel à Dieu de son marabout Serigne Abdou Khadre Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul (4ème khalife général des Mourides), il avait fait allégeance à Serigne Moustapha Mbacké Abdou Khadre".





Pouruivant, l'ex-président du Parlement de la Cedeao soutient que le défunt était un homme "véridique, franc, honnête et qui avait un courage politique".