Moustapha Diakhaté: «J’invite Macky Sall à ne pas reconnaître le régime des putschistes de Conakry»

L’ancien président du groupe parlementaire de la mouvance présidentielle, Moustapha Diakhaté est formel: «Le coup d’Etat de Guinée Conakry est une abomination à condamner». Dans un post sur Facebook, ce dimanche 5 septembre, il condamne avec la dernière énergie la prise du pouvoir, en Guinée, par des militaires.





«J’invite le Président de la République du Sénégal et l’Union africaine à faire montre de fermeté et de ne pas reconnaître le régime mis en place par les putschistes de Conakry.La place des militaires se trouve dans les casernes et aux frontières pour protéger l’intégrité territoriale de leur pays et non dans une présidence de la République », a-t-il indiqué.