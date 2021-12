Moustapha Diakhaté sur le scandale de Pout Dagné : «Les auteurs doivent être recherchés et punis»

Refus d'enterrement à Pout Dagne, crée la polémique

Le refus d’enterrement d’une dame griotte à Pout Dagné secoue le Sénégal. Décédée depuis le weekend dernier, la défunte a été finalement enterrée dans un autre village, suite au niet des notables de sa localité. La raison ? Son statut de castée. Ce qui a ulcéré Moustapha Diakhaté.





Outré, l’ancien député dénonce une injustice faite aux griots dans cette localité. Dans le journal ‘’Source A’’, l’ex-parlementaire indexe la responsabilité des autorités administratives de Pout Dagné.





En effet, soutient-il, dans cette histoire, ces autorités ont fait preuve de faiblesse. Moustapha Diakhaté interpelle directement l’Etat du Sénégal qu’il invite à prendre des mesures pour punir les coupables de ce scandale.