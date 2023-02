[Découverte] Moustapha Ndiaye, un bénévole au secours des sinistrés de Turquie

Moustapha Ndiaye, le nom de ce jeune sénégalais est en train de faire le tour de la toile. Principale raison : le Sénégalais s’illustre dans la recherche de survivants en Turquie, après le terrible séisme qui a fait un peu plus de 30 000 morts dans le pays. Il occupe une place de choix parmi les 34.717 volontaires qui font ce travail depuis la tragédie. La presse turque a largement relaté l’information.





Cet engagement n’est pas anodin. Moustapha considère la Turquie comme sa deuxième patrie. Il est arrivé dans le pays, il y a 10 ans, pour ses études supérieures. Aujourd’hui, il est diplômé de la Faculté des sciences islamiques de l'université ?ehir d'Istanbul. Guidé par son altruisme, il s’est activé en faveur des sinistrés dès qu’il a été informé des séismes survenus à Kahramanmaras. Cela sans aucune ostentation. « J’ai essayé d’aider autant que possible à distance, mais quand j’ai réalisé que je ne pouvais pas aider suffisamment depuis Istanbul, j’ai voulu venir sur le terrain et servir de guide, notamment pour les secouristes venant de pays étrangers. Je voulais aller sur le terrain parce que je connais différentes langues. Je suis bénévole AFAD et j’agis avec eux. J’essaie d’aider l’équipe de Malte », a-t-il expliqué à des confrères turcs.