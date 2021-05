Moustapha Sylla, maire de Niakhène : « La criminalisation de l'homosexualité est une forte demande sociale au Sénégal»

Moustapha Sylla, Maire de Niakhéne

La croisade contre l’homosexualité au Sénégal rencontre l'assentiment et le soutien de certains élus. Comme Moustapha Sylla, le maire de Niakhène qui vote pour la criminalisation de cette pratique contraire à nos mœurs. « Je suis entièrement d'accord pour la criminalisation de l'homosexualité. C'est une pratique qui est bannie par toutes les religions ; que ce soit l'islam ou le Christianisme. Ce n'est ni conforme à la morale, ni à la dignité humaine », a-t-il fait savoir.