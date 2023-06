Moustapha Sylla, Président du Mouvement sénégalais pour le développement (MSD) : « La CMU est à côté des organisations paysannes pour leur faciliter l’accès aux soins de santé »

Moustapha Sylla, Président du Mouvement sénégalais pour le développement (MSD) a été élu hier Président de la Mutuelle sociale des Organisations paysannes après que l’adoption des textes réglementaires de la mutuelle ainsi que la définition des paramètres techniques d’organisation et de fonctionnement de la mutuelle de santé en tenant compte des nouvelles orientations de l’Agence ont été fait la veille.





Cette élection s’est faite au cours de l’Assemblée générale constitutive de la mutuelle sociale nationale des organisations paysannes, tenue au terme de l’atelier d’orientation, organisé à cet effet, le week-end à Saly (Mbour) par l’Agence nationale pour la CMU.







Cette mutuelle va polariser plus de 45 organisations paysannes, avec l’adhésion potentielle de plus d’un million de personnes. Le processus d'enrôlement a démarré depuis plus de trois ans et l’agence de la CMU est disposée à accompagner la gestion technique et opérationnelle de cette mutuelle.







Moustapha Sylla s’est félicité de la tenue de la bonne tenue de l’Assemblée générale et a remercié les organisations paysannes qui ont placé leur confiance en lui. « Je rends grâce à Dieu pour cette élection par acclamation et remercie la CMU qui est à côté des organisations paysannes pour leur faciliter l’accès aux soins de santé. Que toutes les filières agricoles se sentent concernées par cette mutuelle sociale », a déclaré Monsieur Sylla devant la presse.