Mouvement d’humeur à Expresso : Les travailleurs exigent la démission du DG Radi Almamoun

Mouvement d'humeur à Expresso

Les travailleurs de la société Expresso-Sénégal ont haussé le ton, ce matin, pour dénoncer la mauvaise gestion du directeur général Radi Almamoun. Regroupés au sein d’un syndicat, ils fustigent la gestion nébuleuse de la boite par leur DG, l’importation de consultants, l’incompétence et l’incapacité d’Expresso de se positionner sur le marché.





Très en colère et armés de brassards rouges, ces agents, par la voix du coordonnateur des délégués d’Expresso-Sénégal Babacar Ba, disent ne pas comprendre que la boite ne puisse pas produire des résultats, alors que la 4G a été lancée depuis 2020. Encore moins, que le directeur général Radi Almamoun, pour se justifier devant ses actionnaires et le conseil d’administration lui demandant des explications, ‘’accuse, à tort, une lourde charge du personnel pour cacher ses limites’’, dit M. Ba.





Et pourtant, ‘’cette charge du personnel dont il parle ne fait même pas 10 % des charges totales de l’entreprise. Et ce taux inclut le poids de la vingtaine de travailleurs qui ont tous un statut d’expatrié pris entièrement en charge par Expresso-Sénégal, avec leurs familles, femmes et enfants, leurs factures d’eau et d’électricité, etc.’’.





À la place, il fait venir ses compatriotes et leur fait signer des contrats de consultant au détriment de son véritable projet, celui de licencier les employés sénégalais. Pour preuve, ‘’les cadres sénégalais sont poussés à la sortie, depuis 2021, avec 37 % qui ont démissionné, en sus de ceux-là dont les contrats arrivés à échéance sont arrêtés’’, révèle-t-il.





Ainsi, ces travailleurs exigent son départ de l’entreprise. ‘’Na dem, na dema dem !’’, scandent-ils.





Le portail d’accès, qui a coûté 30 millions, une maison louée et rénovée à plus de 50 millions, des sorties à 20 millions avec à sa disponibilité une voiture de 80 millions et des véhicules de 40 millions pour son compatriote, le complice et le directeur technique, constituent pour ces travailleurs des dépenses de ‘’prestiges et gabégiques’’.





S’il ne revient pas sur sa décision de toucher au personnel, ces syndicalistes disent qu’un plan d’action plus corsé sera mis en œuvre avec l’implication de toutes les autorités concernées (ARTP, ministère des Télécoms, ministère du Travail, Haut conseil du dialogue social et présidence de la République).