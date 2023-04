Municipalité de Kaolack : L’adjoint au Maire Mbaye Ngom appelle à l’unité

Lors d’un “ndogou partage”, l’adjoint au maire Mbaye Ngom a invité les agents du service technique de la voirie, afin de mieux raffermir les liens. Il a profité du mois de ramadan pour faire cet appel.



L’adjoint au Maire Mbaye Ngom a initié, jeudi 06 avril 2023, un ndogou partage au Cœur de ville de Kaolack, avec l’ensemble des agents municipaux de la voirie. Ce, dans le but de raffermir les liens, entre le personnel. Après avoir dégusté un délicieux ndogou, les uns et les autres ont pris la parole, pour faire des témoignages, remercier et mieux partager leurs expériences. À l’occasion, Mbaye Ngom a tenu un discours rassembleur : ‘’Nous voulons montrer que nous formons une famille, qu’il n’y a aucune barrière entre nous. Nous sommes une équipe et chacun de nous doit apporter son soutien sur ce que l’autre fait’’.



L’adjoint au maire appelle à l’unité et à faire le travail avec une ouverture d’esprit. De son côté, l’agent voyer Ndeye Diop a remercié l’équipe technique. Elle a appelé tout le monde “à resserrer les ceintures, afin de mieux accompagner le maire Serigne Mboup”.



L’agent municipal Makha Diabaye a d’ailleurs rendu hommage à ce dernier : ‘’Depuis le 26 janvier 1994, je suis embauché, mais M. le Maire Serigne Mboup a fait des choses extraordinaires qu'aucun autre maire n’a fait’’.