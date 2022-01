Munitions saisies au Port : L'équipage du navire "Eolika" placé sous mandat de dépôt

Theodore Rellos, responsable de Marine Corp et Designate persona shore manager du navire, et les autres membres de l’équipage du navire « Mv Eolika» (Ovhuk Vitaly, Podgorodetskyi et Trofimov Vadym) sont placés sous mandat de dépôt, hier, par le Doyen des juges.



À en croire Libération, ils sont tous visés pour les délits de contrebande, de fabrication, transport, entreposage, importation illégale d’armes et de munitions.



Deux millions unités de balles de calibre 5,56 mm, cent mille unités de balles à blanc de calibre 5,56 mm et un million cent mille unités de balles réelles de calibre 9mm ont été retrouvées sur le navire.