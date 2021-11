Mutuelle de santé : L'Asp livre ses chiffres

Mutuelle de santé de l'Aps

45 unités départementales de l'Agence de sécurité de proximité (Asp) ont tenu la première assemblée générale de la mutuelle de ladite structure.



La mutuelle se dit leader en matière de couverture maladie universelle. Car ayant augmenté la subvention de 14 millions à 17 millions de Fcfa.

Aussi, la mutuelle prend en charge les enfants des défunts ASP. Aussi, elle accorde une demande d’aide financière aux nécessiteux.





Avec plus de 8000 adhérents et 40000 bénéficiaires, la plus grande mutuelle de santé en Afrique de l'ouest couvre les 45 départements