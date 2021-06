Mystérieuse maladie à Kayar: Une usine de fabrique de farine de poisson pointée du doigt

Mystérieuse maladie à Kayar

On en sait un peu plus sur la maladie mystérieuse apparue à Kayar, localité située dans le département de Thiès et à 58 km au nord de la région de Dakar. Selon des sources de Seneweb, les populations ont pointé du doigt une usine de fabrication de farine de poisson qui dégage une odeur nauséabonde. Cette usine installée depuis 5 mois, a démarré ses activités et fonctionne de minuit à 6 h du matin.





La première thèse avancée était celle liée à l’eau consommée dans la localité. Mais cette thèse a vite été abandonnée puisque d’autres localités aux alentours consomment la même eau et ne présentent aucun symptôme.