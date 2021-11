[Vidéo] Nano-crédit : La DER/FJ installe un point à Goudomp au profit des femmes et des jeunes

Nano-crédit : La DER/FJ installe un point à Goudomp au profit des femmes et des jeunes

(Goudomp, envoyés spéciaux) - La Délégation générale à l’entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a pour ambition d’installer des points Nano-crédit dans tous les départements du pays. En effet, après Dakar, elle a procédé à l’installation de points en Casamance et à Tambacounda. Lesquels sont en train d’être inaugurés par le ministre délégué général de la DER/FJ, qui a entamé, ce vendredi 19 novembre, une tournée à cet effet. Ainsi, après Oussouye, Papa Amadou Sarr a ouvert officiellement les portes du point Nano-crédit de Goudomp dans la journée de ce vendredi, en présence du préfet, du maire de la commune, Malang Cissé, des organisations professionnelles et interprofessionnelles bénéficiaires, entre autres.





Près de 800 bénéficiaires pour un montant global de 40 millions





Ici, le point Nano-crédit, qui est situé au foyer des femmes de la localité, a enregistré, en deux mois, 789 bénéficiaires avec un volume total de crédits estimé à 40 millions de francs Cfa. « La rapidité ne peut pas aller au delà de ça; c’est de l’efficacité. Merci vraiment à la DER/FJ. Vous aidez les femmes à assurer une certaine promotion sociale et économique. Elles ont besoin d’être accompagnées et le nano-crédit est très apprécié ici. C’est un produit extraordinaire », a témoigné l’édile de Goudomp.





Et d’ajouter : « Merci d’avoir permis à ces braves femmes qui sont véritablement dans le besoin, d’être financées. Nous sommes dans la pauvreté au quotidien et si la DER/FJ arrive à les soulager, en tant que maire je ne peux qu’apprécier positivement ».





A la suite de Malang Cissé, les bénéficiaires femmes et jeunes de la localité ont soutenu que « jamais auparavant, ils n’avaient eu un accompagnement de proximité comme le fait la DER/FJ ».