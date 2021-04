Narendra Modi, PM indien : «Un plan d’action de haute vitesse est nécessaire pour lutter contre le changement climatique »

Le Premier ministre indien Narendra Modi a plaidé, le 22 avril 2021, en faveur d'une action concrète à « grande vitesse et à grande échelle » pour lutter contre le changement climatique. Il a aussi a affirmé que l'Inde a apporté sa contribution pour relever ce défi.Le sommet virtuel organisé par les États-Unis a accueilli 40 dirigeants mondiaux. Le Premier ministre indien a déclaré que les modes de vie durables et le principe fondamental de « retour aux sources » doivent être des piliers importants de la stratégie économique pour l'ère post-COVID.Le Premier ministre a déclaré que le président des États-Unis, Joe Biden et lui-même ont lancé une initiative en matière de « partenariat entre l'Inde et les États-Unis pour le climat et l'énergie renouvelable dans le cadre de l'Agenda 2030 ». « Ensemble, nous contribuerons à mobiliser des investissements, à faire la démonstration de technologies propres et à permettre des collaborations en matière de construction vertes », a-t-il déclaré lors du sommet.M. Modi a révélé que l'Inde a pris « de nombreuses mesures concrètes » en matière d'énergie non polluant, d'efficacité énergétique, de reboisement et de biodiversité, en dépit des défis de développement.« Pour que l'humanité puisse lutter contre le réchauffement planétaire, des actes concrets sont nécessaires. Nous avons besoin de telles actions à grande vitesse, à grande échelle et de portée mondiale. En Inde, nous jouons notre rôle », a déclaré M. Modi.Le Premier ministre Indien n'a cessé de souligner l'importance de la protection de la Planète-Terre et a récemment déclaré que les gens ont peut-être l'habitude d'avoir un plan A et un plan B, mais qu'il n'existe pas de planète B.« En tant que pays en développement responsable du climat, l'Inde invite des partenaires pour créer des modèles de développement durable en Inde. Ces modèles peuvent également aider d'autres pays en développement qui ont besoin d'un accès abordable au financement vert (de projets écologiques) et aux technologies propres » a-t-il dit.Le Premier ministre M. Modi a aussi souligné que l'humanité se battait actuellement contre une pandémie mondiale et que le sommet venait à point nommé pour rappeler que la grave menace du changement climatique n'a pas disparu. Il a également remercié le président Biden d'avoir accueilli le Sommet.