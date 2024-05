Nathalie Yamb s’en prend à Hinda, la fille de Mohamed Bazoum, après ses dernières déclarations

Fin avril, Hinda Bazoum, la fille du président nigérien déchu Mohamed Bazoum a accusé Mahamadou Issoufou d’être le « cerveau » du coup d’État militaire qui a renversé son père. Elle a porté ses griefs contre l’ancien président nigérien dans une tribune publiée dans le journal "L’Autre Républicain".









Revenir au pouvoir après une courte transition militaire









Pour Hinda, Issoufou a orchestré ce putsch par « égocentrisme et pour protéger ses intérêts personnels. Le coup d’État serait le moyen qui lui permettrait de revenir au pouvoir après une courte transition militaire au cours de laquelle serait adoptée une nouvelle Constitution » soutient la fille du dirigeant déchu.





Dans une publication sur X, Nathalie Yamb a battu en brèche les allégations de la fille de M. Bazoum.









« Que doit-on alors dire de son père qui a libéré de prison des terroristes assassins de civils et de militaires… »









« Est-ce que Hinda Bazoum s’écoute même parler ? Le fils de Issoufou qu’elle accuse d’être « le commanditaire du putsch » est en prison au Niger par une canicule de 45 degrés Celsius, pendant que son frère à elle, Salem Bazoum, se balade librement dans les espaces climatisés de Dubaï » rappelle l’activiste suisso-camerounaise avant d’embrayer : « Elle reproche à Issoufou d’être allé présenter ses vœux au Général Tiani, ce qui pour elle est la preuve de sa collusion avec les nouvelles autorités (comme si présenter ses vœux au chef de l’Armée et au chef de l’État était un crime). Que doit-on alors dire de son père Mohamed Bazoum qui a libéré de prison des terroristes assassins de civils et de militaires et les a invités en grande pompe pour discuter avec eux ? Que doit-on dire du grand « démocrate incarnation de la bonne gouvernance » Bazoum dont le président du Burkina Faso Ibrahim Traoré a confirmé en mondovision qu’il lui a proposé de prendre part aux trafics en tous genres avec les terroristes dans la région pour être tranquille dans son pays ? » assène Nathalie Yamb,









Pour l’activiste, le dirigeant déchu ne mérite qu’une comparution devant la justice pour « haute trahison ».