Nations-Unies : Le Commissaire Papa Samba Mbodji à la tête d’un Bureau à Haïti

Commissaire Pape Samba Mbodji

Un Sénégalais vient d’être nommé à la tête du Bureau Intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH). Il s’agit du commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Papa Samba Mbodji, promu au poste de Chef de la composante police (D1).





D’après le communiqué reçu à la rédaction de Seneweb, « avec cette consécration, le Secrétaire Général des Nations Unies renouvelle encore une fois sa confiance à notre pays dont la qualité de ses unités, la performance de ses forces de défense et de sécurité et professionnalisme de ces cadres sur les théâtres d’opération sont unanimement reconnues et appréciées ».





En effet, renseigne le document, « le Sénégal, premier pays contributeur de police, a une longue tradition et expérience des missions de paix. Depuis 1975, coïncidant avec le premier déploiement de policiers au Sahara Occidental, notre pays a participé à plusieurs opérations de maintien de la paix à travers le déploiement de Policier Civil (CIVPOL), d'officiers de police individuels (IPO) et d'unités de police constituées (FPU) ».





Malgré ce statut et celui de premier contributeur d’unités de police constituée, c’est la première fois qu’un Sénégalais accède à ce haut niveau stratégique au sein de la police des Nations Unies.





Le CDCE Papa Samba Mbodji qui vient d’être nommé à cette station a une longue expérience des missions Onusiennes.