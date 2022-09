Naufrage du «Joola» : «Wade doit être entendu»

Elie Jean-Bernard Diatta, chargé des affaires juridiques de l’Association nationale des familles des victimes et rescapés du «Joola» (ANFVRJ), réclame la réouverture du dossier de la catastrophe maritime survenue le 26 septembre 2002 et qui a fait plus de 2000 morts. Dans cette perspective, il suggère la comparution du chef de l’Etat à l’époque. «Il faut que Abdoulaye Wade soit entendu par rapport à la catastrophe, lui et toute la chaîne de responsabilité. C’est normal», plaide-t-il.