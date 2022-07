Naval Infantry Leaders Symposium de Dakar : les problématiques et enjeux maritimes et fluviaux au menu des discussions

Symposium de la Marine Nationale

La Marine Nationale en collaboration avec l’US Marine Corps pour l’Afrique ( US Marforaf), organisent un symposium dénommé Le Naval Infantry Leaders Symposium (NILS) le 6 et 7 juillet à la Base Navale Amiral Faye Gassama.





Un événement présidé par le contreamiral Oumar Wade, Chef d’état-major de la Marine nationale et du général de division Tracy King, commandant l’U.S Marine Corps pour l’Afrique (US MARFORAF).





Une rencontre qui verra la participation de divers leaders civils et militaires des pays africains pour discuter sur des sujets relatifs à l’exploitation des milieux maritime et fluvial, ainsi que des enjeux sécuritaires subséquents.





Le symposium a pour objectifs d’être un cadre coopération entre les différents pays participants, d’être un lieu de partage d’expérience, mais également de constituer une plateforme de discussions sur l’emploi des moyens opérationnels adéquats par les marines afin de contrer les différents fléaux sécuritaires en mer et dans le milieu fluvial, renseigne le document parvenu à Seneweb.





Ainsi, sont attendus 34 pays africains et européens pour un total de 64 participants. Ce symposium comportera entre autre activités : - Une cérémonie d’ouverture, le mercredi 6 juillet 2022 à partir de 9 heures ; - Des discussions sous forme de panels du mercredi 6 au jeudi 7 juillet 2022, traitant des problématiques et enjeux maritimes et fluviaux auxquels sont confrontées les marines ou infanteries de marine de la sous-région.