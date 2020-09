Navetane de la propreté : le Ministère de l'Urbanisme arme les ASC

La mairie de Dakar Plateau a abrité, ce mardi 22 septembre, une cérémonie de signature de convention de partenariat entre le Ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique et L'Organisme national de Coordination des Activités de Vacance (ONCAV).Le Ministre Abdou Karim Fofana était représenté par le Directeur Général du Cadre de Vie et de l'Hygiène publique, Oumar Ba qui a animé l'activité en compagnie du Président de l'ONCAV, Amadou Kane.Ce partenariat vise à impliquer les ASC dans l'amélioration et la préservation du cadre de vie dans les quartiers, en ces temps où, à cause des restrictions liées au Covid19, les compétitions sportives sont suspendues.Les 25 ASC des zones 1 et 2 de Dakar impliquées dans cette première phase s'engage ainsi à travers une charte d'engagement de 13 points.Parmi ces associations, quatre seront primées à l'issue de la compétition qui sera lancée le 27 septembre pour une durée de 15 jours.