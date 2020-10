Navetanes Covid : l’ASC Doolé remporte le trophée

A Grand-Yoff, les jeunes ont mené un âpre combat contre le corona virus pendant plusieurs mois. Ne pouvant effectuer des compétitions sur le terrain footballistique à cause justement de la covid 19, ils ont investi les quartiers de la commune pour être sur le terrain de la sensibilisation et de la lutte contre cette pandémie. En effet, la plateforme communale de riposte contre la covid 19 avait initié le concept Navetanes Covid pour une riposte communautaire contre la covid19. Ce samedi, le verdict a été livré. L’ASC Doolé est sortie vainqueur du NavétaneCovid. Le titre lui a été décerné au cours d’une cérémonie regroupant entre autres les différentes forces vives de Grand Yoff, l’initiateur des Navetanes Covid le Pr Djiby Diakhaté et le responsable politique de l’APR à Grand-Yoff M. Cheikh Bakhoum partenaire de cette activité.





En effet, dans la continuité des actions qu’il a toujours menées au profit des ASC de la zone 7B dont il est le parrain depuis plusieurs années consécutives, M. Cheikh Bakhoum a tenu encore une fois à appuyer cette belle initiative regroupant la jeunesse de Grand-Yoff autour de cette noble cause. Le Directeur général de l’ADIE soutient les navetanes Covid depuis le début en mettant à disposition des moyens logistiques et financiers. Pour les différentes récompenses des équipes finalistes, M. Cheikh Bakhoum a remis des lots constitués de maillots, blousons, trophées et des enveloppes d’argent.