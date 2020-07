Ndengueler : "Rien ne doit se faire au détriment des populations" (Abdou Karim Fofana)

Le ministre de l'Urbanisme a été à Ndengueler, ce mardi, pour une médiation entre la population locale et l'homme d'affaires Babacar Ngom accusé de vouloir faire main basse sur leurs terres. À l'issue de son entretien avec les dignitaires de la commune de Ndiaganiao et Djilakh, le ministre a déclaré qu'il n'était pas venu apporter une solution, mais plutôt écouter les uns et les autres pour tenter de concilier les positions.





Toutefois, Abdou Karim Fofana pense qu'il faut nécessairement éviter de léser la population locale. "Rien ne doit se faire au détriment du respect des droits des populations. (…) Le plus important, c'est qu'on parvient à entrevoir des pistes de solutions. Il y a certes des exigences fermes de chaque côté, mais il y a aussi des possibilités de collaboration", souligne-t-il.





D'après le médiateur, la question est délicate. Car une partie affirme détenir un titre foncier pendant que l'autre déclare avoir travaillé cette terre depuis des décennies. Il y en a même qui diront que leurs ancêtres y sont enterrés.





C'est donc important de concilier le droit coutumier à celui hérité de la colonisation.





"Il faut éviter une confrontation entre le droit et la légitimité", exhorte-t-il.