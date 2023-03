[Spécial 8 mars] Nder, village historique qui manque de presque tout

Le village de Nder a célébré, le mardi 7 mars, l’acte de bravoure des femmes de Nder, communément appelé «Talatay Nder», en prélude à la Journée internationale de la femme.















Plus de deux siècles après cet événement tragique et historique où de vaillantes femmes ont opposé une résistance farouche à des esclavagistes maures, ce village plein d’histoires, situé dans le département de Dagana (commune de Ngnith), demande plus de considération pour son émergence.













Perdu au fin fond du Walo, le village de Nder, qui fait partie du département de Dagana, ressemble à un mirage au milieu d'un désert. Aucun tableau qui indique la position de cette ancienne capitale du Walo. Pour s'y rendre sans risque de se perdre, il faut être bien préparé, avoir un bon véhicule tout-terrain et un guide capable de supporter les aléas de la route en très mauvais état. Ce célèbre village est enclavé et difficile d'accès.













En effet, outre son enclavement et son accès difficile, l’ancienne capitale du royaume du Walo manque presque de tout. Outre le manque d’infrastructures de base, le principal problème de Nder, aujourd’hui, c’est l’accès à l’eau potable. En dépit de la proximité du lac de Guiers, le village ne compte que deux bornes-fontaines.













Village de paysans et d’éleveurs, Nder ne dispose que d’une case de santé fréquentée par plus de 15 villages. Pour le chef de village Abdoulaye Diaw, la case de santé ne peut plus satisfaire la population de Nder et les villages environnants. «Nous voulons que la case de santé soit transformée en poste de santé. Avec l’augmentation de la population, elle ne peut plus satisfaire les populations de Nder et les autres villages qui viennent s’y soigner», a fait savoir Abdoulaye Diaw.













Pour l’école qui a été déplacée, le chef du village de Nder demande de l’aide pour qu’elle soit clôturée ; ce qui permettrait d’assurer la sécurité des élèves.