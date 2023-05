Ndèye Khady Ndiaye: « Monsieur le président, dites à Adji Sarr d’arrêter de me demander pardon »

Le président du tribunal Issa Ndiaye a, malgré le retrait des avocats de Ousmane Sonko et de Ndeye Khady Ndiaye, continué de mener les débats, après avoir retenu l’affaire. Se tiennent en ce moment à la barre Ndeye Khady Ndiaye et Adji Sarr. A peine le président a-t-il ordonné la lecture de la citation servie à Ousmane Sonko que l’ex patronne du salon Sweat Beauty l’a interpellé : « Monsieur le président, dites à Adji d’arrêter de me demander pardon. Elle ne peut me mettre dans cette situation et vouloir aujourd’hui me demander pardon ».







Une déclaration qui a suscité la stupeur dans la salle.





Me El Hadji Diouf, avocat de Adji Sarr, s’est empressé de démentir cette sortie de Mme Ndiaye : « C’est faux » a-t-il lâché. Un démenti appuyé aussi par l’accusatrice de Ousmane Sonko.





Après le retour au calme, le président du tribunal a rappelé les dispositions du règlement concernant le maintien de l’ordre dans la salle. Il a invité les parties à s’y conformer.