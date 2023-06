Ndeye Khady Ndiaye présente au tribunal dans l’attente du verdict

Juste après l'arrivée de Adji Sarr, Ndeye Khady Ndiaye a également fait son apparition au Tribunal de Dakar.





Habillée d'un djellaba bleue et d'un voile de la même couleur, la patronne du salon de massage Sweet Beauté est assise à côté des avocats de Ousmane Sonko, qui contrairement à leur client, sont présents dans la salle.