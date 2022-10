Ndiaga Ndour libéré

Ndiaga Ndour, qui a été arrêté ce mardi et placé à la cave du tribunal de Dakar, a été libéré. Inculpé dans le cadre d'une affaire de vol présumé de fréquence qui oppose le groupe Futurs médias et El Hadj Ndiaye le patron de la 2Stv, Ndiaga Ndour a été mis aux arrêts aujourd'hui pour non respect de son contrôle judiciaire. Il devait se présenter chez le juge tous les 15 jours. Ce qu'il n'a pas fait.