Ndiahel : Les populations opposées à la vente de 20 000 ha de terre à des hommes d'affaires

Le collectif des populations de Ndiahel s’oppose à la vente de 20.000 ha de terre de ce village du département de Dagana à des hommes d’affaires asiatiques, a annoncé jeudi son porte-parole, Ardo Sow ;Les terres en question avaient été affectées à Senéthanol, puis à Sen Téranga, a-t-il rappelé, à l’occasion d’un point de presse.‘’Nous alertons l’opinion nationale et internationale sur notre détermination à nous opposer à la vente des 20 000 ha anciennement affectés à Senéthanol qui les avait cédés par la suite à Sen Téranga et nous avons appris que très bientôt des hommes d’affaires asiatiques vont en hériter’’, a-t-il dit.Selon lui, ‘’depuis 2012, les populations des 37 villages du Ndiahel souffrent de cette spoliation foncière et ne vont jamais accepter que ces terres soient exploitées par des étrangers’’.Se sentant ‘’seules’’ dans ce combat, elles en appellent à l’appui des mouvements des droits de l’homme et autres défenseurs des populations locales, afin qu’elles remportent ce combat de plusieurs années.Selon ces populations, ‘’Senéthanol, incapable d’exploiter ces terres, les a vendues à la ferme Téranga qui s’est retrouvée dans la même situation, se limitant à mettre en location ces surfaces aux populations locales’’.