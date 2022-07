Nécrologie : décès d’un ancien proche conseiller de Wade

Dr Hamid Fall est décédé samedi. Inspecteur des Impôts et Domaines, il était le premier conseiller fiscal du Président Abdoulaye Wade.



Enquête, qui donne la nouvelle de sa disparition, rapporte que Hamid Fall a été inhumé hier, dimanche, à Saint-Louis, sa ville natale.



Le journal le décrit comme quelqu’un qui «aimait les discussions techniques dans son domaine (la fiscalité) et était passionné de savoir et de culture».