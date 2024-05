Népotisme, violations, salaires fictifs... : L'OFNAC met à nu un scandale à la Chambre de Métiers de Sédhiou

Dans son rapport de 2023, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) rapporte un scandale financier à la Chambre de Métiers de Sédhiou. L'enquête de l'Office a relevé un certain nombre de manquements et de violations, portant sur des millions de francs CFA.









Serigne Bassirou Guèye et Cie ont été saisis le 9 décembre 2019 par Bacary Mané, membre de ladite Chambre. Il reprochait au président de la Chambre de Métiers plusieurs violations, notamment la nomination d’une personne aux fonctions de Secrétaire général (SG) par intérim alors que celle-ci n’a que le niveau de la classe de 4e du cycle Moyen; le recrutement de sa fille et de son fils, respectivement aux emplois de secrétaire et de gardien de la Chambre sans qu’ils en aient le profil ; le paiement de salaire d’octobre 2017 à décembre 2019 à sa fille partie rejoindre son époux à l’étranger depuis octobre 2017 et d'avoir engagé les fonds de la Chambre dans des travaux de construction et autres, en violation du Code des Marchés publics, entre autres.









L'Ofnac a ouvert une enquête et a auditionné plusieurs personnes proches de cette affaire, notamment le plaignant, Bacary Mané, et le mis en cause, le président de la Chambre de métiers de Sédhiou. Dans sa conclusion, l'Ofnac affirme avoir constaté "un certain nombre de violations et manquements à la réglementation qui régit le fonctionnement des Chambres de





Métiers en général."









"Ces manquements sont directement imputables au président de la Chambre de Métiers de Sédhiou qui devait veiller au bon fonctionnement de ladite structure. Il s’agit : du non-respect du Code des Marchés publics ; du recrutement de personnel sur la base du népotisme ; de violations du Code du travail pour avoir autorisé ou toléré l’absence prolongée et irrégulière d’une salariée ; du paiement indu de salaire à cette dernière d’octobre 2017 à novembre 2019, soit vingt-cinq (25) mensualités représentant un montant total de trois millions neuf cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent soixante-trois (3 994 463) FCFA", poursuit l'office dans son document.









Après en avoir délibéré, l’Assemblée des membres de l'Ofnac a décidé de transmettre le rapport d’enquête, à titre d’information, au Premier Président de la Cour des comptes.