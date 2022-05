Neutralité de l'église et politique : Ce qui doit être l'engagement du chrétien, selon l'abbé Bertrand Diémé

Neutralité de l'Eglise dans la politique

‘’L'engagement politique, c'est un appel, un mandat pour tout chrétien. Il s'agit de porter le souci de la gestion du bien commun, garant des libertés des individus, l'épanouissement des individus. Il s'agit aussi de veiller à la démocratie avec la diversité des religions et des opinions, la société civile, la foi inspirant et aidant à la structuration et la rectification de la soif du pouvoir".





Tel est l’avis de l’abbé Bertrand Diémé de la paroisse de Thiaroye. À travers un panel consacré à l'engagement des chrétiens en politique au Sénégal, il fait part du comportement que le catholique doit avoir dans la gestion de la cité.





En effet, la politique est une arène dans laquelle se livrent des combats de positionnement. Il faut donc de la prudence, de l'examen de conscience, parce que tout simplement, la politique est une mission et une exigence de qualification, de sagesse et de discernement, dit-il.





C'est sans doute pour cette raison que le prêtre dit avoir été un observateur choqué de ce qui se fait et se dit dans le milieu politique actuel.





"D'abord, les noms et bannières qui ont accompagné les politiciens pendant les dernières élections. C'est comme si la politique était l'apanage de quelques-uns. ‘Sama gokh’, ‘Sunu gokh’, alors que la politique devrait être pour le bien de l'autre, et cela a intrigué le catholique que je suis".





Car le chrétien est d'abord communautaire. Il s'agit de faire en sorte que celui qui est en face ne soit pas l'ennemi, mais celui avec qui on partage le même espace, avec des opinions différentes, mais œuvrant pour la réussite du pays.