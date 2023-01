[Video] New York : La police ferme le siège de l’Association des Sénégalais d’Amérique

La police de New York a pris la décision de fermer le siège de l’Association des Sénégalais d’Amérique (ASA) suite à un conflit interne qui a éclaté entre les membres de l'organisation. La cause de cette altercation était un désaccord sur l'élection du président de l'ASA. Deux candidats se sont présentés aux élections, chacun ayant le soutien d'un groupe distinct, et cela a conduit à une situation chaotique qui a finalement entraîné l'intervention de la police.





L'élection a vu la participation de Serigne Mbacké Ndiaye, élu avec 175 voix et 3 contre, qui est plébiscité par les Sénégalais originaires du Brésil, et Mamadou Dramé, élu avec 140 voix et 2 contre, qui est le candidat sortant. Les deux prétendants à la présidence se sont présentés au siège de l'ASA pour prendre possession du poste, ce qui a entraîné un affrontement entre eux et leurs soutiens respectifs.





La police a décidé de fermer le bureau de l'ASA en attendant que la situation soit résolue. Il est à noter que les membres sortants de l'ASA avaient modifié les règles électorales avant l'assemblée générale pour empêcher la candidature de Mbacké Ndiaye. Il leur avait été demandé de fournir des documents prouvant sa résidence aux Etats-Unis, ce qui a conduit à l'invalidation de sa candidature.