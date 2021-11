Ngabou : Un père de famille qui cultivait du chanvre indien dans son domicile, arrêté par la BRS de Diourbel

Un fait inhabituel secoue Ngabou ! En effet, les éléments de l'Unité de Mbacké, de la Brigade Régionale des Stupéfiants (BRS) de Diourbel ont démantelé un trafic et une culture de cannabis au niveau de ce village selon des informations exclusives de Seneweb. Ainsi, un père de famille qui faisait pousser des plants de chanvre indien dans son domicile, a été mis aux arrêts par les éléments du commissaire Mody Fall. Seneweb revient sur les faits !



L'affaire fait grand depuis jeudi dernier au village de Ngabou situé dans le département de Mbacké. Un monogame et père de deux enfants, vendait et cultivait également du cannabis dans son domicile. F.Diouf puisque c'est de lui qu'il s'agit, est tombé avec son arsenal selon des sources de Seneweb proches du parquet.



C'est suite à une dénonciation anonyme que l'Unité de Mbacké de la BRS de Diourbel a effectué une descente musclée à Ngabou sous la houlette de l'Adjudant Faye. Ayant aperçu les policiers dans sa concession, ledit trafiquant à bord de sa moto Jakarta, a tenté de faire demi-tour pour prendre la fuite. Mais c'était sans compter avec la détermination des hommes du commissaire Mody Fall. Ainsi, le cultivateur de cannabis a été ceuilli à son domicile puis embarqué.



D'après nos sources proches du parquet, ces éléments interpellateurs ont retrouvé quatre (4) plants en phase de maturation derrière la chambre du dealer F.Diouf. Également, la perquisition effectuée dans la chambre de ce père de famille s'est soldée par la découverte d'un emballage en plastique usager contenant des résidus de cannabis, deux paires de ciseaux et un lot important de coupures de papier.



A la fin de la mission dirigée par l'adjudant S.Faye, chef de l'unité de Mbacké, de la BRS de Diourbel, le mis en cause a été embarqué avec son arsenal pour les besoins de l'enquête.



Entendu sur procès-verbal, l'homme se disant conducteur de moto Jakarta a tenté de nier les faits sans convaincre les enquêteurs. Il a été déféré hier lundi au tribunal de grande instance de Diourbel pour trafic et culture de chanvre indien.