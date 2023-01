Ngaka Blindé apporte son soutien à Nitt Doff

Arrêté il y a quelques jours, le rappeur Mor Talla Gueye alias Nitt Doff est derrière les barreaux. Deepuis lors, ses amis artistes et acteurs culturels ne cessent de lui apporter un soutien indéfectible. C'est le cas du rappeur Ngaka Blindé qui lui témoigne son soutien à travers une note publiée sur sa page Facebook. Selon Ngaka Blindé, c'est un coup dur pour lui d'apprendre l'arrestation de Nitt Doff alors qu'il était hors du pays.







"C’est au cours de mon dernier voyage que j’ai appris l’arrestation de mon ami et frère Nitt Doff. Néanmoins j’espérais que cette affaire aurait une autre tournure que celle que nous connaissons aujourd’hui et que déplorons tous. En sa qualité d’artiste et d’acteur culturel, Niit Doff a toujours été présent pour nous, pour chaque combat mené par le mouvement. Raison pour laquelle je rédige ces quelques lignes pour lui apporter mon soutien infaillible et par la même occasion lui réitérer le respect et l’estime que j’ai pour lui. Je prie pour que tout ceci ne soit qu’un mauvais souvenir" a-t-il déclaré