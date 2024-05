Ngohé ( Diourbel) : Le charlatan, la femme mariée, les attouchements sexuels et le sperme pour les djinns

La brigade territoriale de gendarmerie de Ndoulo a déféré au parquet de Diourbel un célèbre guérisseur coupable d'attouchements sexuels sur une femme mariée. Seneweb revient sur cette affaire qui secoue la commune de Ngoyé.











Avec l'autorisation de son époux , la dame D. S., âgée de 27 ans, s'est rendue, le 16 avril dernier, chez le guérisseur M. Diouf, âgé de 52 ans, établi dans un village de la commune de Ngoyé, dans le département de Diourbel.





Arrivée chez le tradipraticien, D.S. a été emmenée par le "faiseur de miracles" à son autel de djinns ("khamb") pour une séance de bain mystique. Sur instruction de M. Diouf, la dame mariée s'est déshabillée dans cet endroit clôturé. Il a fait de même, en faisant croire à sa patiente que les djinns ont besoin de sperme, d'après la déposition de la victime sur procès-verbal. Le charlatan a alors commencé à doigter et à caresser les parties intimes de D. S.





"J'ai tenté de me débattre. Il a réussi à exercer des attouchements sexuels sur moi. Il a voulu me pénétrer, mais j'ai tenu son sexe pour l'en empêcher. C'est à ce moment que son fils a toqué à la porte. J'ai profité de l'occasion pour porter mes habits et m'en aller", a-t-elle déclaré aux enquêteurs.





De retour à Touba, la dame a raconté à son mari sa mésaventure dans les moindres détails. Elle a ensuite déposé une plainte sur la table du procureur près le tribunal de grande instance de Diourbel qui a confié l'enquête à la brigade territoriale de Ndoulo.





C'est dans ce cadre que les gendarmes ont été cueillir le charlatan M. Diouf chez lui. Interrogé sur procès-verbal, le guérisseur traditionnel, polygame, a nié les faits sans convaincre les enquêteurs, selon des sources de Seneweb.





Le mis en cause a été déféré pour viol au parquet de Diourbel le mardi 30 avril dernier. M. Diouf a été inculpé et placé sous mandat de dépôt à la prison de Diourbel par le juge d'instruction du 2e cabinet, après le réquisitoire introductif du procureur.