Ngoné Ndour : «On audite la Sodav parce que Macky a des problèmes avec Youssou»

Entre Macky Sall et Youssou Ndour, les relations ne sont plus au beau fixe. Du moins, si l’on se fie aux propos de la présidente du Conseil d'administration (PCA) de la Sodav.En effet, Ngoné Ndour a convoqué, hier, une réunion d’urgence pour se prononcer sur l’audit (évaluation institutionnelle et financière) de la gestion de la Sodav sur instruction du chef de l’État.«Ce n’est pas parce que mon frère (Ndlr : Youssou Ndour) a des problèmes avec le président de la République que la Sodav doit être auditée», a-t-elle martelé dans des propos repris par Lii Quotidien.Pour M. Aly Bathily, directeur-gérant de la Sodav, "Macky Sall est allé trop loin en prenant la décision d’auditer la Sodav". Affaire à suivre.