Ngor : l’ancien Président Blaise Compaoré met les populations en colère

Des Ngorois ont manifesté leur colère dans les rues de leur commune ce mardi. Ils ont brandi des pancartes et arboré des brassards rouges. La cause de leur courroux ? Le Témoin rapporte qu’il s’agit de l’ancien Président burkinabé Blaise Compaoré.



Le journal précise les manifestants accuse ce dernier de vouloir s’accaparer un terrain situé dans la localité et sur lequel ils voudraient implanter des projets. «En tant qu’autochtones, nous revendiquons ces terres, lancé Mamadou Ndiaye, le président du collectif ‘Ngor Debout’, initiateur du mouvement d’humeur. Celui qui est en face de nous, c’est le Président Blaise Compaoré du Burkina Faso. Nous n’accepterons pas qu’un chef d’État ou qui que ce soit d’autre vienne prendre nos terres.»