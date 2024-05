Nguérigne : rejetant sa demande de divorce, le mari tente de tuer son épouse avec un oreiller

L’affaire fait jaser à Mbour après le procès impliquant des ex-époux. S’accusant mutuellement de coups et blessures volontaires, F. Diallo et son ex-mari, A. Diop ont fait face au juge ce mardi.





D’après le récit de L’Observateur, se basant sur les déclarations de la femme, cette dernière l’a échappé belle. Son mari, appréciant très peu ses multiples demandes de divorces, l’a rouée de coups. Pire, la dernière dispute du couple, début mai, a failli virer au drame :





« A. Diop qui vit au domicile de son épouse, à Nguérigne, se dispute à nouveau avec celle-ci, rapporte le journal. Au moment où les autres membres de la famille sont plongés dans les bras de Morphée, une vive altercation éclate entre eux. L’épouse ouvre la porte de la chambre, demandant à son mari de quitter nuitamment les lieux, lui jetant à la figure qu'elle ne veut plus de ce mariage, sous prétexte qu'il n'assume jamais ses responsabilités de père de famille. A. Diop refuse catégoriquement de s’exécuter. »





A la place, s’émeut la source, le mari « va sauvagement bastonner sa femme, la rouant de violents coups de poings à la figure. » Pour se défendre, la victime, « grièvement blessée au nez et à la bouche, s’est agrippée à la culotte » de l’homme avant de « le mordre » au niveau de la hanche.





Dans tous ses états, poursuit le quotidien d’information, « Diop la bouscule avec une violence inouïe, la femme cogne le mur avant de tomber par terre. Sans pitié, le mari, un oreiller en main, aurait, menacé de la tuer si elle demandait à se séparer de lui. »





Selon L’Observateur, la femme a été sauvée par l'intervention de sa mère. C’est après que munie d'un certificat médical attestant d’une Incapacité temporaire de travail (ITT) de 12 jours, l’accusatrice va porter plainte contre son mari à la brigade de gendarmerie de Somone.





Le mari, « après avoir vainement cherché un règlement à l'amiable avec sa belle famille », riposte, se munissant à son tour d'un certificat médical assorti d’une ITT de 8 jours avant de porter une plainte contre sa femme.





Arrêtés puis déférés à la prison de Mbour pour coups et blessures volontaires réciproques, ils ont écopé tous les deux d’un mois d’emprisonnement ferme. Mais, l’homme a été condamné à verser 200 000 F CFA à la mère de ses enfants. Le couple a volé en éclats.