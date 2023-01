Niacoulrab : La police de Jaxaay arrête 3 malfaiteurs avec des armes, dont 1 pistolet, et 1,250 kg de drogue

La police de Jaxaay arrête 3 malfaiteurs avec des armes

Un nouveau coup de filet vient d'être réalisé par les éléments du commissariat de Jaxaay, avec le démantèlement d'un gang de malfaiteurs. Suite à l'exploitation d'un renseignement, les hommes du commissaire Youssoupha Thioub ont mis hors d'état de nuire un trio en possession de plus d'un kilogramme de chanvre indien et des armes. Cette entreprise délictuelle a été débusquée à Niacoulrab. Détails !





En garde à vue dans les locaux du commissariat de Jaxaay, I. Seydi (50 ans), I. Kandé (59 ans) et l'indélicat vendeur de journaux A. Fall (34 ans) seront présentés au procureur de la République demain lundi.





Le trio est poursuivi pour détention d’armes blanches, détention d’une arme à feu de type artisanal sans autorisation administrative, détention de chanvre indien et détention et trafic de chanvre indien. Il est tombé dans la nasse tendue par les hommes du commissaire Thioub, vendredi dernier.





Cette belle prouesse est le fruit de l'exploitation d'un renseignement émanant d’une source digne de foi, faisant état d'un vaste réseau de trafic de drogue à Niacoulrab.





Après d'intenses investigations menées dans le milieu interlope, les limiers ont mis en place une souricière non loin du domicile suspecté. Au cours d'une longue filature, les éléments de la brigade de recherches de la police de Jaxaay ont observé des va-et-vient à la devanture de cette concession.





C'est sur ces entrefaites que les policiers ont mis aux arrêts I. Kandé et I. Fall qui venaient juste de se ravitailler en drogue chez le dealer I. Seydi. Pressé de questions, le duo s'est mis à table.