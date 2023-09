Niaguis (Ziguinchor) : Au moins 5 familles ont perdu leurs maisons

Au moins cinq familles se retrouvent sans abris présentement dans la commune de Niaguis dans le département de Ziguinchor. Conséquences des violents vents et fortes pluies enregistrés en ce mois de septembre.





Le recensement effectué par l'équipe municipale, notamment la commission sociale a permis d'identifier des maisons dévastées complètement ou en ruine. L'adjointe au maire, Flavie Kanfome apprend que "cinq où six maisons sont complètement atteintes, et les familles ont trouvé refuge chez les voisins et parents ". Ces familles, d'après l'adjointe au maire, vont être assistées particulièrement après l'hivernage à acquérir de nouvelles habitations. Selon Flavie Kanfome, des victimes des pluies fortes en ce mois de septembre sont en train de se manifester au niveau de la commune, après le tour effectué il y a quelques jours par le Maire Victorine Ndeye dans plusieurs familles impactées.

Justement, le Maire de Niaguis Victorine Ndeye a donné consigne à l'équipe municipale de mettre en œuvre l'assistance aux populations en cas de catastrophes. Une politique sociale effectuée rapidement. En effet, quatre vingt et une (81) familles sinistrées ont reçu l'accompagnement de la Mairie.





Des tôles et des sacs de riz ont été remis aux différentes familles éprouvées par les forts vents et pluies du début de ce mois de septembre dans la commune de Niaguis. La municipalité, à travers la diligence du Maire Victorine Ndèye, de l'appui du Président de la République et des opérateurs économiques de la commune, a pu s'approvisionner de ce matériel pour soulager ces populations mal en point en cette période.

Une solidarité et une assistance saluées par les populations bénéficiaires. Djibril Corréa du village de Soucouta fait parti des personnes impactées. Il a salué cette présence du maire Victorine Anquediche Ndeye aux côtés des populations avec son équipe.