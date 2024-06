Niéniéto (Kéniéba) : Le véhicule de la sous préfecture caillassé, un membre de la délégation tabassé et 10 personnes arrêtées

L'adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Kéniéba, dans le département de Bakel et la délégation qui l'accompagnait n'oublieront pas de sitôt leur visite à la Falémé. Les populations qui l'attendaient de pied ferme se sont attaquées à la délégation. Elles ont caillassé le véhicule de la préfecture et tabassé un des membres de la délégation qui est gravement blessé avant d'être évacué à l'hôpital. N'eut été l'intervention, des éléments de la compagnie de Bakel le pire allait se produire dans cette zone très enclavée et proche du Mali. Les populations dénoncent l'orpaillage clandestin entretenu par les Chinois qui ont fini de polluer les eaux du fleuve Falémé. L'enquête suit son cours et la tension est vive dans ce village.