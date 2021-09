Nioro : Des phacochères détruisent les récoltes des paysans

Un triste spectacle s’abat sur les paysans de la commune de Darou Salam dans le département de Nioro. Des phacochères ont dévasté leurs cultures composées pour l’essentiel d’arachides. Face à cette situation inquiétante, ces populations demandent de l’aide à la plus haute autorité pour sauver leurs récoltes.





Joint par nos confrères d’iradio, Abdoulaye Ndour, premier adjoint au maire revient sur les faits. « C’est exact. Ces temps-ci, les populations de Darou Salam plus particulièrement dans le village de Boubou Dème, ont eu la visite des phacochères qui sont en train vraiment de dévaster les champs des populations plus particulièrement les champs d’arachides. On n’avait pas l’habitude de les voir mais ce jour-là on les a vus. Ils sont là présents. Vraiment les paysans sont fatigués parce qu’ils ne peuvent pas les tuer, ils ne peuvent pas les attraper », dit-il.





Par rapport aux dégâts, il affirme qu’il est dans l’impossibilité de les évaluer parce qu’il faut un technicien en la matière. « En tout cas ce que je peux dire, c’est que les populations sont très fatiguées. Ils passent même la nuit dans leurs champs. Ils allument la lampe et le feu pour chasser ses animaux-là », lance-t-il.