Nioro : Les jeunes s'opposent à la transformation du centre socio-culturel en commissariat de police

Les jeunes de Nioro ainsi que les autres structures logées dans le centre socioculturel dans ladite localité sont menacés d'expulsion. Les autorités veulent y ériger commissariat de police.





Chose que les acteurs culturels et associations de jeunes regroupés dans un collectif de défense du complexe condamnent fermement parce que, disent-ils, "les autorités n’ont aucune considération pour la culture".





Mouhamadou Lamine Ba, porte-parole du collectif pour la défense du centre socio-culturel de Nioro : " Nous sommes en compagnie des différentes structures qui occupent le complexe pour faire part à l'opinion nationale et internationale. Nous avons reçu une sommation depuis le 15 septembre notifiant que nous devons quitter les lieux sans aucune garantie. Ça valait même pas la peine de donner la sommation car ce lieu est construit pour les activités socio-culturelles des jeunes et il s'est trouvé que les autorités veulent transformer le lieu en commissariat. Nous saluons l'initiative du président Macky Sall de doter de Nioro d'un commissariat de police. Mais nous sommes dans notre lieu de prédilection. Ce n'est pas la peine de nous sommer. Nous nous y opposons aujourd'hui, demain et après-demain" ont-ils martelé.